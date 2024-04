Vyhodili nás jen od Clintona. Do kin vstupuje film Tady Havel, slyšíte mě?

Chtěl být zase trochu sám, číst knížky, chodit do divadla a psát. To se ale Václavu Havlovi po odchodu z postu prezidenta nepodařilo. Ani samotné „odcházení“ pro něj ostatně nebylo snadné. Zachycuje to dokument Tady Havel, slyšíte mě?, jenž ve čtvrtek vstoupí do kin. Nahlíží i do kuriózních a intimních situací i setkání, která dosud zůstávala nezveřejněná – protože je Petr Jančárek natočil v posledních letech jeho života.

Václav Havel při natáčení svého filmu Odcházení | Foto: se svolením 2media