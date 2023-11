„Co tady děláte? Koukejte vypadnout! - To asi ne, vaše matka mi darovala celý byt i s vybavením.“ Nelítostného exekutora Karla, zvyklého dělat s potížisty krátký proces, máloco vykolejí. Teď to ale vypadá, že jeho matka přišla vlastní chybou o byt a skončí u něj doma. A to je na solitéra jeho typu trochu moc. Tak vypadá jedna z úvodních scén filmu Tancuj, Matyldo, jehož emotivní sílu čerpají tvůrci z autentické zkušenosti.

Regina Rázlová a Karel Roden jako Matylda a Karel | Foto: se svolením Bontonfilmu

Karel a jeho máma Matylda jsou každý úplně jiný. Ona někdejší barová zpěvačka s neurovnanými vztahy a stále tak trochu neřízená střela, on racionálně založený úředník, jehož mantrou jsou paragrafy a úzkostlivý pořádek – včetně vlastního bytu. Když mu matčin pes poprvé znectí podlahu, je jasné, že tihle dva to pod jednou střechou nebudou mít lehké. Zvlášť když ke Karlovi dochází stálá přítelkyně, která má na případné soužití také svůj jasný názor.

Hodnocení Deníku: 90 procent

Chvíli se zdá, že katalyzátorem situací a spojencem babičky může být Karlův syn Pavel, jenž má ve své rozvolněné mladickosti k bohémské ženě blíž než k otci, jehož si z různých důvodů neváží. Karlova životní zkouška ale ještě zdaleka není u konce. Ukáže se totiž, že u Matyldy propuká zákeřná nemoc jménem Alzheimer.

Mezi tragikou a humorem

Čeští filmoví tvůrci se málokdy uchylují k natolik závažným tématům, jakým je nemoc hlavních hrdinů. Na rozdíl od zahraničních kolegů (Teď a tady, Pořád jsem to já, Otec nebo Tři kroky od sebe) na to nemají dost kuráže, nebo mají zkrátka jiné priority. Letošní rok je sympatickou výjimkou. V září dorazil do kin křehký, pozoruhodný snímek Tomáše Mašína Němá tajemství o muži s afázií, ve středu má slavnostní premiéru film Nataši a Petra Slavíkových Tancuj, Matyldo. Oba vnášejí do domácí filmové tvorby nová, aktuální témata odrážející realitu společenských skupin a zátěže, o nichž se příliš nemluví. Protože pohled do zákulisí nemocných a jejich bližních zkrátka není lehký.

Trailer filmu Tancuj, Matyldo:

Zdroj: Youtube

Přitom právě film Slavíkových Tancuj, Matyldo ukazuje, že i na vážné téma lze nahlížet s jemným humorem a pochopením pro absurditu situací, jež podobné životní příběhy často přinášejí. Sami totiž podobnou zkušeností ve vlastní rodině prošli. Jejich film tak úspěšně balancuje mezi vážnou výpovědí a lehce groteskními momenty, které postavy a jejich zápasy polidšťují.

Autentický prožitek

Jednotlivé situace nešustí papírem, ale věrně odrážejí všechny vrstvy složité reality i vztahů. Divák se střídavě dojímá, děsí i úlevně směje. Brilantně napsané úsporné dialogy neplýtvají slovy, a přitom vyjadřují veškeré proměny nálad. Od tiché radosti a naděje přes strach a zlost až po smutek nebo výbušné emoce, jimiž si postavy ulevují ve vypjatých situacích.

Jak přežít svého muže. Obsah i humor filmu je stejně plytký jako plakát, který na film láká, tvrdí autorka recenze Deníku:

Přežít svého muže? To se dá. Zato film Rudolfa Merknera je k nepřežití

Cokoli sledujeme - půvabnou scénu na hřbitově, v níž Matylda obhajuje před Karlem obří fotografii na hrobu svého muže („Ty jako myslíš, že se hodí jen krucifixy a chcíplý holubičky?“), vzteklé Karlovy reakce na rozvrat domácího klidu a vlastního pocitu důstojnosti („Pořád mi říká, co bych měl a neměl!“), dojemné i groteskní projevy Matyldiny postupující choroby (nezapomenutelná je scéna s jahodovými knedlíky bez jahod) či generační slovní výměny mezi Karlem a synem – za vším je znát autentický prožitek autorů. A zároveň vzácný odstup, který film zachraňuje od patosu, jakkoli by se občas nabízel.

Velký návrat Rázlové

Velkou předností jsou herecké výkony. V prvé řadě Regina Rázlová, pro niž je role Matyldy velkým a důstojným návratem před filmovou kameru. „Ty máš problém, Kájo,“ komentuje s bohémským klidem synův cholerický výlev nad „bordelem“, který právě udělala. S holčičí radostí a elánem zpívá u klavíru, hořce komentuje záběry s Olmerovou v televizi, dojímá se u Rusalky (kterou kdysi „toužila zpívat“), doluje vzpomínky nad potrhaným maňáskem po tátovi, se vzteklou vervou vyhazuje papíry ze střechy a také prosí. „Slib mi, že mě necháš umřít doma,“ žádá po Karlovi.

Ve všech situacích a proměnách je zkrátka přesvědčivá, od nadšení z pozdně nabyté rodinné pospolitosti přes touhu se k někomu schoulit jako dítě a zoufalou snahu zadržet mizející paměť až po nešťastné ztrácení se v ulicích nenajdeme jediné zaváhání. Rázlová má za sebou složitou profesní dráhu, ale v Matyldě znovu dokazuje, jak vynikající je herečka.

Regina RázlováZdroj: se svolením Bontonfilmu

Bravurní výkony podávají i její pánské protějšky. Klobouk dolů před režisérem, jak proměnlivé nálady a práci s hlasem předvádí pod jeho vedením Karel Roden. Jeho pozvolná proměna z komisního sobce bez emocí v člověka, jenž začíná objevovat obsah slov láska a empatie, je mimořádná. Dvojici příjemně osvěžuje přirozeným výkonem teprve dvacetiletý Antonio Šoposki v roli bezprostředního, ale nezodpovědného mladíčka, který musí podobně jako jeho otec kvůli složité rodinné situaci překonat svou pohodlnost a sobecké zájmy a „dozrát“.

Jít s kůží na trh

Pozornost si zaslouží i kamera Martina Štrby, jež mistrně střídá nálady a barvy příběhu – ocelový chlad Karlova strohého, uklizeného bytu či kanceláře, teplo společných vycházek a sbližování matky a syna, výmluvné detaily tváří. Výtečně si poradil s hudebním doprovodem i zkušený autor filmové hudby Michal Pavlíček, i když ve finále tvůrci na jeho emotivní klavír příliš tlačí.

Osudný desetimetrový skok změnil Andree Absolonové celý život. Klíčové momenty z jejího života teď nabízí český film Její tělo:

Její tělo. Filmový debut věrohodně nahlíží do porna i sportu, má ale málo emocí

Někteří kritici možná filmu vytknou komorní vyprávění a málo filmových celků, jeho téma je ale natolik silné, že se bez nich spolehlivě obejde. Slavíkovi zaslouží respekt za to, že otvírají tabuizované téma, i za citlivý a řemeslně důkladný přístup. Na sklonku roku darovali divákům silný snímek, v němž neokázalým způsobem promlouvají o těch nejprostších a nejdůležitějších věcech života a rodiny.

„Matku má každý jen jednu a nemůže si ji vybrat,“ připomínají slovy Karla Rodena. Ano, rodinné příslušníky si nemůžeme vybírat. Ale jsme k nim připoutáni a zaslouží si naši lásku a empatii, a to i v těch horších časech. To je poselství, jež by nás nemělo minout.