Jmenuje se Petr Hora, je správcem bazénu a bývalým vrcholovým sportovcem. Svůj život zasvětil výchově tří dcer, kvůli nimž se – na rozdíl od bývalé ženy - vzdal své kariéry. Holky se ale pomalu začínají osamostatňovat, a tak se hlavní hrdina nového seriálu TV Nova Táta v nesnázích, rozhodne se svým životem ještě něco udělat. Možná si i najít novou lásku. Tvář mu propůjčil herec Martin Pechlát.

Martin Pechlát v seriálu Táta v nesnázích | Foto: se svolením TV Nova

Co vás přesvědčilo kývnout na roli v Tátovi v nesnázích?

Předně to byl scénář, který se mi moc líbil. Přijde mi, že Táta v nesnázích je seriál, který se dnes tak často nedělá. Tím, že je rodinný, nabízí situace, v nichž se mohou diváci poznat, identifikovat se s nimi. A k samotné roli Petra Hory – se svými třemi dcerami musí řešit holčicí svět, což je zdrojem humoru, ale i napínavých situací. Myslím, že je to nejlepší táta na světě, který vydrží a vyřeší úplně všechno. Je milující, ale občas musí být i přísný. Pořád je to ale chlap, takže to s ním dcery umí ještě víc „koulet“. Moc dobře vědí, co na tatínka platí. On si rozhodně myslí, že má u nich autoritu, ale kdo ví, jestli je to pravda.

Sám máte tři dcery. Bylo to pro ztvárnění vaší postavy přínosem? Mohl jste si do ní přinést něco z vlastního života?

To ne, já mám úplně odlišnou rodinnou situaci, takže svůj soukromý život jsem do této úlohy nedal. A ani bych to vlastně nikdy neudělal. Možná to působí, že mi roli Petra napsali na tělo, ale není to pravda. Jde o převzatý seriál z Maďarska.

Vaše dcery ztvárňují Agáta Kryštůfková, Štěpánka Fingerhutová a Veronika Divišová, přičemž s prvně zmíněnou máte už divadelní zkušenost. Jak jste na sebe slyšeli?

Ano, s Agátou hrajeme v Dejvickém divadle v inscenaci Komplic, detektivní grotesce z pera švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta. Ale Štěpánku a Veroniku jsem neznal, potkali jsme se až při konkurzech a potom při natáčení. Myslím, že jsme si sedli báječně, snad je to na obraze vidět. Věřím, že to diváci ocení.

Chodily za vámi coby tátou i pro radu? Nebo jste byl vyloženě jejich kolega?

Byl jsem jen jejich herecký kolega, s žádnými osobními dívčími problémy za mnou nechodily, nesvěřovaly se mi. Upřímně řečeno, ani nevím, co bych jim, pokud by taková situace nastala, doporučil. Bylo by to ode mě dost troufalé. Ale je pravda, že natáčení v obležení žen jsem si užil.

Zdroj: Youtube

Ano, vedle seriálových dcer jsou vám partnerkami i Jitka Schneiderová coby Petrova bývalá žena a Petra Hřebíčková, která si na něj brousí zuby. Mám pocit, že to mezi nimi slušně jiskří, mají humorně rozehranou linku.

To je pravda. Můžu říct, že s Petrou Hřebíčkovou se mi pracovalo fantasticky. Má velké komediální dispozice, mě tahle disciplína taky baví, takže humor, který naše postavy generují, nám šel takříkajíc sám, i když byl předepsaný scénářem. Chci říct, že jsme si jej nevymýšleli přímo na place. Prostě nám maximálně sedl.

Petr Hora řeší hned několik nesnází. Jednou z nich je i to, že místo toho, aby se mu dcery rozlétly do světa, začnou se mu vracet domů. Je rád?

Na jednu stranu si myslím, že je vlastně rád, že není sám. Rozvod s jeho ženou ho pořád trápí a tíží, a to, že se mu holky vracejí domů, znamená, že v něm mají oporu a že se na něj mohou spolehnout. To ho, myslím, naplňuje uspokojením.

Pro rodinu se vzdal závodního plavání. A teď je správcem bazénu. Sedlo vám to, taky jste vodomil?

Ne, jsem úplně běžný uživatel všech možných bazénů, řek, nádrží a moří. Ale nějaký velký vztah k plavání ve skutečnosti nemám. Jako každý malý kluk jsem hrál závodně fotbal, dělal jsem i atletiku, ale v dospělosti jsem se už žádným vrcholovým sportům nevěnoval. Prostě jsem upřednostnil jiné zájmy.

Obecně vzato, v čem je podle vás vztah otce a dcery specifický?

To je otázka za milion. Jako otec musíte být vždy po ruce a být taková její jistota. Jako otec asi nebudete řešit intimní problémy dcery, to mají na starost spíš maminky. My tátové jsme takové skály, o které se dcery mohou opřít.

Tatínka jste hrál před lety i v seriálu Ulice. Vnímáte rozdíl v natáčení?

Je to naprosto odlišná disciplína. Denní seriál Ulice, to je opravdu spousta práce. Táta v nesnázích je výpravnější seriál, který se natáčel více v exteriérech, dohromady to trvalo s přestávkami skoro pět měsíců. Měli jsme pronajatou vilu, kde jako rodina Horových žijeme, celé natáčení bylo filmovější a možná i příjemnější než natáčení v ateliérech. I když to má samozřejmě taky své kouzlo.

Když jste jako herec součástí dlouhodobého projektu, v tomto případě šestnáctidílného, berete si k tomu ještě jinou práci?

Pokud mám hlavní roli v seriálu a točím vlastně každý den, moc prostoru pro jiné televizní či filmové aktivity není. Ale divadlo hrát stíhám. Naposled jsme nazkoušeli s režisérem Dušanem Pařízkem v pražském Divadle X10 představení Moskoviáda s podtitulem „strašidelný román“ - jde o jeho vlastní dramatizaci stejnojmenného románu ukrajinského spisovatele Jurije Andruchovyče. Ve stejném divadle spolu máme připravovat další titul, ale o tom zatím nemůžu říct nic bližšího. A v Dejvickém divadle pořád hrajeme Komplice.

Sledovanost:

Komediální seriálová novinka Táta v nesnázích u diváků boduje. Její první dva díly zaujaly uplynulou sobotu 28,58 % diváků u televizních obrazovek v cílové skupině 15-54 let. Obě epizody Táty v nesnázích se tak staly nejsledovanějším televizním pořadem po 20. hodině. Naopak seriál Eliška a Damián spadl z minulého vedoucího místa na čtvrté.