Bronislav Poloczek a Jiří Menzel v seriálu HospodaZdroj: se svolením TV Nova

Hospoda



V pořadí druhý komediální seriál se odehrává kdesi v Praze v suterénu činžovního domu. Nachází se tam hospůdka, kterou provozuje majitel domu Jonáš. Seriál mapuje dění po jeho pohřbu, kdy se do hospody dostaví jeho bývalý kamarád Dušek a přinese závěť, podle které mu nebožtík odkazuje hospodu do pronájmu na dobu deseti let.

Duška si okamžitě oblíbí dosavadní štamgasti: podnikatel Novák, kotelník Babula, trpasličí kamelot Goliáš, psychiatr Prášek, advokát Zatloukal, harmonikář Joska a důchodce Horáček. Smíří se s ním i důchodkyně Jirásková, bezproblémově s ním vycházejí také servírky Janinka a Mařka, do hospody je brzy angažován svérázný kuchař Kachna. A nálada v hospodě je na vzestupu.