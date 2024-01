Hned tři komediální kousky baví od ledna diváky napříč stanicemi. Prima přišla s vlastní adaptací úspěšné série Netflixu Call My Agent neboli Vytoč mého agenta, Česká televize se vrátila do brněnského studia, kde vznikla druhá řada Dobrého rána, Brno! a Nova nabízí nové příběhy Jedné rodiny, které slibují dvakrát více emocí a humoru.

Vytoč mého agenta: Zuzana Kronerová, Kryštof Hádek, Martha Issová a Tomáš Maštalír | Foto: se svolením televize Prima

Na Netflixu trhala série Call My Agent rekordy, na kontě má několik mezinárodních ocenění (například Emmy Awards za nejlepší komedii). S její vlastní verzí Vytoč mého agenta, která stojí, stejně jako francouzská předloha, na špičkové režii, brilantním hereckém obsazení a perfektním scénáři, teď přišla Prima ve spolupráci s televizí JOJ. Česko-slovenskou hereckou špičkou obsazený osmidílný seriál vznikl v režii Michala Blaška a Jakuba Machaly. Kreativní dramaturgii má v rukou režisérka Alice Nellis.

Herci s kůží na trhu

Seriál vypráví komediální příběhy z castingové agentury. V té je každý den plný pracovních i lidských nástrah: snaha uspokojit náročné potřeby hereckých hvězd, neustálý boj s konkurencí, komplikované osobní vztahy, které se často pletou do pracovních záležitostí. To vše musí tým agentury zvládnout a obstát tak každý den v boji, který s sebou přináší mnoho absurdních a komických situací, stejně jako dojemných momentů a opravdových lidských dramat. Jedinečnost celého projektu doplňuje velmi zábavný model, ve kterém herecké hvězdy, které agentura zastupuje, hrají samy sebe.

Agenty ztvárňují Kryštof Hádek, Tomáš Maštalír, Martha Issová a Zuzana Kronerová. „Můj Jiří je dojemně nepraktický a obětavý člověk, ale čím víc se snaží, tím víc se mu to sype pod rukama. Jeho největší slabinou, a zároveň nejsilnější zbraní, je lidskost a upřímnost. Dokáže si poradit s problémy ostatních, ale ve svém osobním životě si je věčně nejistý. Je mu cizí přehnaná ambicióznost, jeho přecitlivělost mu komplikuje pracovní pozici i vztahy vůči kolegům,“ přiblížil svoji roli Hádek.

Jeho kolegyně Andrea v podání Marthy Issové je jiná povaha. „Já si myslím, že je nesmírně ambiciózní a pracovitá. Snaží se tvářit, že je drsná, ale je křehčí, než by se na první pohled mohlo zdát. Pro mě osobně je zajímavé, že je to v krátké době podruhé, kdy hraju lesbičku. Vím, že francouzská předloha je úspěšná, ale nestihla jsem ji vidět v době, kdy jsem ještě nevěděla, že postavu Andrey budu hrát. A potom jsem se už záměrně nedívala. Představitelka mé role, Camille Cottinová, je neskutečně zajímavá, je to vynikající herečka, a nepochybuji o tom, že její Andrea je skvělá, ale chtěla jsem vytvořit svoji vlastní postavu,“ uvedla herečka. Kronerová a Maštalír pak do seriálu vnášejí pověstný slovenský temperament.

Sami sebe ztvární například Klára Issová, Iva Janžurová, Sabina Remundová, Zlata Adamovská, Taťjana Medvecká, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer, Gabriela Marcinková, Stanislav Majer, Juraj Loj, Bolek Polívka, Ondřej Sokol nebo Michal Dlouhý. Další dva díly lze na prima+ sledovat již 17. ledna.

Jedna rodina s posilami

Dvakrát více lásky, dvakrát více příběhů, dvakrát více emocí a humoru slibuje nová řada oblíbeného seriálu Jedna rodina. Diváci se mohou těšit na zcela nové dějové zvraty, které do příběhu o společné střídavé péči vnesou i mnohé nové postavy.

V životech oblíbených hrdinů se posuneme přesně o rok, což diváci poznají zejména na dějové lince Martiny (Denisa Biskupová) a Dominika (Adam Mišík), kterým se mezi tím narodila dcerka Žofie. Petra (Tereza Kostková) se stane babičkou a její marmeládový byznys jen vzkvétá, Karel (Tomáš Jeřábek) ale prožívá ve škole krušné časy.

Norice (Berenika Kohoutová) už začíná lézt mateřská na nervy a Filipa (Filip Blažek) práce zaměstnává víc než je zdrávo. Vagy (Miroslav Vladyka) sekl s prací ve výškách a rozhodl se společně s Markétou (Erika Stárková) otevřít hospodu u loděnice. Boba (Pavel Zedníček) okouzlí jeho dávná láska Isabelle (Chantal Poullain). Téměř okamžitě navážou tam, kde spolu před lety skončili, jenže zamilovanému páru pořád někdo nabourává plány. Nejčastěji je to Ruda (Jan Vondráček), který nikdy netrpí pocitem, že by byl někde tak trochu navíc.

„Isabelle je typická Francouzka. Žije okamžikem, s Bobem nás čeká love story, otázka je, jestli nebude jednostranná,“ uvedla ke své úloze Poullain.

Romantický vztah Kláry (Zuzana Vejvodová) a Petra (Cyril Dobrý) čekají první zkoušky. Společně opustí domov seniorů a nastoupí na kliniku umělého oplodnění. Jenže tam pracuje i Petrova bývalka Bára (Sara Sandeva) a egoistický bratr Medard (Vincent Navrátil). Na klinice je neustále rušno, ale sympatický primář Mrak (Petr Čtvrtníček) dokáže téměř za všech okolností udržet pohodovou atmosféru v týmu.

Mezi zaměstnanci je i cílevědomá embryoložka Olga (Patricie Pagáčová), jíž vstoupí do života spontánní kajakář Vilém (Václav Matějovský). „Řekla bych, že Olga poměrně dobře ví, co od života chce, má ráda naplánované a jasně dané věci. A myslím, že je trochu nervózní, když nemá věci pod kontrolou,“ okomentovala svou postavu Pagáčová.

Na adresu svého kolegy poznamenala: „Náš herecký vývoj s Vaškem je vlastně docela vtipný, protože poprvé jsme spolu točili Ulici, kde jsem hrála jeho učitelku. Následoval seriál O mě se neboj, kde jsem přihlížela a fandila jeho vztahu s Verčou Arichtevou. A nakonec z nás dvou bude v Jedné rodině pár.“ Seriálu patří na Nově úterky a čtvrtky.