Jim Morrison byl frontmanem ikonické kapely The Doors. Propagační fotografie skupiny pochází z roku 1966Zdroj: Wikimedia Commons, Elektra Records-Joel Brodsky, volné dílo

Slavná alba

ČT art, 18. 8., 23:40



Album Morrison Hotel skupiny The Doors je některými jejich fanoušky považováno za jedno z nejlepších alb všech dob. A to i navzdory faktu, že nejznámější písně kapely vyšly na jiných deskách. Alba, které vyšlo v roce 1970 po experimentálnější desce The Soft Parade, se za necelé tři dny prodalo milion kusů. Mnohé příznivce uchvátil už výrazný úvod alba, který zajistila skladba Roadhouse Blues.

Příběh o tom, jak se The Doors dopracovali ke svému slavnému dílu, vyprávějí členové kapely Robbie Krieger, John Densmore, Ray Manzarek a jejich spolupracovník Bruce Botnick. Chybět nebude ani legendární fotograf Henry Diltz, aby přiblížil příběh ikonického obalu alba.

Zdroj: Youtube