Úsměvný snímek Jiřího Havelky, příběh o pádu Římské říše, film o životních náhodách i nebesech hrozících apokalypsou či nový seriál v hlavních rolích se Stanislavem Majerem a Lindou Rybovou. To vše uvedou televize o víkendu.

Jana Plodková ve filmu Mimořádná událost

Mimořádná událost

ČT1, 19. 3., 20.10

Skutečná událost z roku 2019, kdy strojvedoucímu na Vysočině ujel vlak i s cestujícími, posloužila scenáristovi a režisérovi Jiřímu Havelkovi ke zkoumání české mentality. Do malého prostoru dostává nesourodou skupinu postav – učitel autoškoly (Igor Chmela) jede se svou manželkou (Jana Plodková) na chatu, začínající kapela na svůj první koncert, válečný veterán (Alois Švehlík) na besedu se skauty, starší elegantní dáma (Marie Ludvíková) veze ostatky svého muže do jeho rodiště, mladá maminka (Jenovéfa Boková) se s dcerkou vrací z nákupního centra, přičemž ve vlaku cestují i popudlivý myslivec (Ctirad Götz), uhlazený majitel pohřebního ústavu (Jaroslav Plesl) či černý pasažér, o němž dlouho nikdo netuší.

Pád říše římské

ČT2, 18. 3., 20.00

Jedna z nejvýznamnějších historických otázek zní, jak mohlo dojít k pádu římské říše. Nebyla to však jediná událost, která vedla k zániku mocného impéria. Byl to proces pozvolného rozpadu trvající déle než tři sta let. Téměř tříhodinový velkolepý snímek zachycuje impérium na pokraji rozpadu. Scenáristé volně čerpali z klasického díla Úpadek a pád říše římské z pera anglického spisovatele Edwarda Gibbona.

Děj začíná za vlády císaře Marca Aurelia, kdy se začínají projevovat první závažné problémy. Tento diplomat zamýšlí, že svým nástupcem učiní oddaného válečníka Livia na úkor vlastního syna Commoda. Livius pro něj představuje příslib, že nad říší zavládne mír. Zákulisní intriky ale vyvrcholí ve velezradu a vraždu Marca Aurelia. Novým římským císařem se stává Commodus, který nastolí brutální tyranii. V hlavních rolích zazářili Stephen Boyd, Christopher Plummer, Alec Guinness a Sophia Lorenová.

Sophia Lorenová a Stephen Boyd ve filmu Pád říše římské

Když si Chuck bral Larryho

Nova CINEMA, 18. 3., 12.45

Newyorští hasiči Chuck a Larry jsou od školy nejlepší přátelé. Zatímco Chuck nemá vážný vztah a užívá si mládeneckého života, Larry se po smrti manželky stará o dvě děti. Larry má kvůli rizikovému zaměstnáni uzavřenou výhodnou životní pojistku, po smrti své ženy však neurčil nového příjemce pojistky, a tak pojišťovna hrozí, že mu ji zruší.

Larry přemýšlí, že od hasičů odejde, tíží ho myšlenka, že v případě jeho smrti nebude o děti postaráno, pak ale přichází s geniálním řešením. Uzavřou s Chuckem registrované partnerství a pokud se s ním něco stane, bude Chuckovi vyplacena jeho životní pojistka a Chuck se pak postará o jeho děti.

Jak ale přesvědčit vyšetřovatele sociální správy i okolí, že jsou Chuck a Larry homosexuálové?

Magnolia

ČT2, 19. 3., 21.40

Divné věci se dějí stále. Někdy za to možná může souhra životních náhod, jindy lidé, kteří činí omyly, páchají hříchy, konají zlé i dobré skutky. Anebo jsou za vším nebesa hrozící apokalypsou. O tom všem vypráví film Magnolia prostřednictvím devíti příběhů, jež se prolínají v barvité mozaice.

Hrdiny jsou umírající otec – televizní producent, jeho mladá žena, slavný syn učící muže, jak svést a zničit ženy, chlapec s neuvěřitelnou pamětí, ohleduplný ošetřovatel, po lásce toužící policista, muž, jenž byl v dětství považován za génia, na smrt nemocný moderátor televizní soutěže a ztracená dcera.

Hrají Julianne Mooreová či Tom Cruise.

Julianne Mooreová ve filmu Magnolia

Spolu

Prima, 19. 3., 20.15

Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů k mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém těle, aniž by tušila, že tenhle návrat navždy změní její život. Domácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl od ní ani trochu nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před ní ve všem přednost. Tereza má intenzivní pocit, že by máma měla myslet víc na sebe. A taky na ni. A tak se rozhodne udělat krok, po kterém už nikdo z nich nebude takový, jaký byl. Tragikomedie Spolu nabízí pohled do chodu rodiny, kde se láska nerozdává rovnoměrně a kde není zvykem svěřovat se. Hrají Štěpán Kozub, Veronika Žilková, Kamila Janovičová či Václav Kopta.

Pán prstenů: Dvě věže

Nova CINEMA, 18. 3., 20.00

Po smrti Boromira a rozpadu Společenstva se cesty jeho členů rozdělily. Hobbit Frodo se svým sluhou Samem putují k Hoře Osudu, jen tam mohou sprovodit ze světa obávaný Prsten moci. Musí se však vypořádat se skřetem Glumem, který se snaží Prsten ukrást, ale hobiti ho přemůžou, spoutají a donutí ho, aby je vedl k bráně Mordoru. Aragorn s elfem Legolasem a trpaslíkem Gimlim se vydávají po stopě skřetů, aby osvobodili z jejich zajetí hobbity Smíška a Pippina.

Mezitím však sílí moc temného pána Saurona, který se spojil se zrádným čarodějem Sarumanem a společně upínají všechny síly k získání Prstenu. Kdyby ho znovu získali, pak by byla Středozem definitivně odsouzena k zániku.

Naše hrdiny tak čeká ještě dlouhé putování a mnohé nástrahy, než se jim podaří Prsten moci jednou provždy zničit.

Zákony vlka (1)

Prima, 18. 3., 20.15

Televize Prima už tuto sobotu uvede první díl nového seriálu Zákony vlka. Do hlavních rolí osmidílné detektivní love story tvůrci obsadili Stanislava Majera a Lindu Rybovou. Autoři Robert Geisler a Gabriela Erleová jim psali role přímo na tělo. A přestože ti dva spolu dosud nehráli, ukázalo se to jako skvělé rozhodnutí. O dobré chemii a zvláštním napětí mluví autoři i herci. Přesvědčit se o tom mohou i diváci nejen na Primě, ale už teď i na Prima+.

Děj začíná tím, že při honu na vlka je zastřelen myslivec. Byla to nehoda, či plánovaná vražda?

V dalších rolích uvidíme Jana Vondráčka, Josefa Poláška, Martina Donutila, Martina Myšičku, Tomáše Jeřábka a další. V klíčových rolích místních policistů Bureše a Žáčkové se představí Jan Novotný a Tereza Švejdová.

Stanislav Majer a Linda Rybová v seriálu Zákony vlka