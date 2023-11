Dívka na koštětiZdroj: se svolením TV Nova

Dívka na koštěti

Nova, 19. 11., 17.40

Komu by se chtělo být tři sta let po škole. Mladé čarodějnici Saxaně rozhodně ne. A tak není divu, že využije první příležitosti a uteče do světa lidí. Ředitel školy za ní vyšle starého vysloužilého upíra, aby ji hlídal a přivedl zpět. Jenže Saxana po návratu nijak netouží a jedinou její starostí je sehnat babské ucho. Stačí totiž lok odvaru a cesta zpět mezi pohádkové bytosti je navždy uzavřena. Ve filmu Václava Vorlíčka hrají Petra Černocká, Jan Hrušínský či Jan Kraus.

Zdroj: Youtube