BandoleroZdroj: se svolením České televize

Bandolero!

ČT2, 25. 2., 20:00

Lupič Dee Bishop a jeho banda se pokusí vykrást banku v městečku Val Verde. Šerif Johnson však muže zajme a soudce je za jejich zločin odsoudí k smrti. Když se v blízkém San Antoniu o chystané popravě dozví Mace Bishop, rozhodne se mladšího bratra zachránit za každou cenu. Na cestě do Val Verde si proto počká na kata, jenž má vykonat rozsudek. Právě od něj si „vypůjčí“ šaty a v přestrojení pak odsouzencům pomůže utéct přímo zpod šibenice. Jako rukojmí si s sebou Dee Bishop vezme krásnou Marii, do níž je zamilován šerif Johnson. Bude to on, kdo povede trestnou výpravu za uprchlíky, kteří mají namířeno na území texasko-mexických hranic, kde neomezeně vládnou bandité, takzvaní bandoleros.

Slavný western natočil klasik Andrew V. McLaglen, který sílu filmu postavil na hereckých výkonech: Jamese Stewarta v roli Bishopa, Deana Martina jako bratra Dee a Raquel Welchové v úloze Marie Stonerové.