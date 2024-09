Historické drama Šógun, které se odehrává v Japonsku na konci 16. století, patřilo k favoritům. Jeho hlavní herci Hirojuki Sanada a Anna Sawaiová dostali cenu za nejlepší herecké výkony. Je to poprvé, co tuto cenu obdrželi herci původem z Japonska, uvádí agentura AP. Seriál má v distribuci společnost Disney+. Za vedlejší herecký výkon dostali ocenění Billy Crudup z The Morning Show a Elizabeth Debická, která zahrála princeznu Dianu v seriálu Koruna.

Překvapením byl výsledek v kategorii nejlepší komediální seriál. Před favorizovaným Medvědem, který má ocenění za nejlepší mužský hlavní herecký výkon i za mužský a ženský vedlejší výkon, zvítězil seriál Stále v kurzu o setkání mezi stárnoucí hvězdou lasvegaských podniků a o několik generací mladší scenáristkou. Jean Smartová za hlavní roli v seriálu, který má ve výběru stanice HBO Max, dostala cenu za nejlepší ženský herecký výkon.

Cenu za nejlepší miniseriál, kam jsou zařazeny seriály s pouze jednou řadou, získal Sobík, jehož děj se odvíjí od náhodného setkání v jedné londýnské hospodě. Britský herec Richard Gadd dostal za postavu, která ve velké míře ztvárňuje jeho osobní příběh začínajícího herce, dostal cenu za nejlepší mužský herecký výkon. Seriál má v nabídce platforma Netflix.

Letos se uskutečnila dvě předávání ceny Emmy. V lednu byly totiž uděleny ceny za loňský rok. Ceremoniál se uskutečnil s několika měsíčním zpožděním kvůli stávce herců a scénáristů v Hollywoodu. O udělení cen rozhoduje na 22 000 členů pořadatelské televizní akademie.