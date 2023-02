Co je k vidění na streamech? Povedená americká rodinka i Milan Kundera

„Když jsem se dozvěděl, že je Ivan i famózním malířem, začal jsem se o jeho tvorbu zajímat ještě v širších souvislostech. Uvědomil jsem si, že je tak trochu posedlý za každou cenu pobavit své okolí, přestože sám vyhledává samotu a klid. Jeho výjimečnost je právě v tom, že dokáže člověka rozesmát hned v několika disciplínách – mluveným slovem, písní, ale i výtvarnem. Humor zastřešuje jeho život a jeho osobnost, a já jsem potěšen, že nám dovolil, abychom s ním dokument natočili,“ říká režisér snímku Patrik Ulrich. Mládka proslavily dnes již zlidovělé písničky s doprovodem banja a typický humor. Méně se už ví, že je tvůrcem originálního hudebního nástroje guitariano, autorem několika stolních her, ale především malířem obrazů, pro které si sám vynalezl teorii obrácené perspektivy a styly jako posunismus, akční minimalismus nebo umělecké rýsování.

Sedm schodů k moci, Prima+

Osmidílná série Sedm schodů k moci vypráví příběh ženy, která uměla okouzlit, uměla si jít tvrdě za svým, milovala luxus, vlivné muže a moc. Děj je volně inspirován českým politickým prostředím po roce 2000. V jeho centru je venkovská servírka Anna Malá, která schůdek po schůdku stoupá až do nejvyšších politických pater a ložnice ministra Tomáše Vichra.

Autorem námětu a scénáře je publicista Josef Klíma. Hlavní role Anny Malé a Tomáše Vichra získali Eva Podzimková a Jiří Vyorálek. Seriál vznikl v režii Jiřího Chlumského a Martina Koppa. „Josef Klíma na základě své letité znalosti politického prostředí, politických kauz a různých cest k moci napsal zdánlivě šokující příběh, který je sice fiktivní, ale k reáliím českého politického života nemá zase až tak daleko,“ řekla o seriálu ředitelka obsahu skupiny Prima Lenka Hornová.

Jakou streamovací službu si vybrat? Nerozvážnost může přijít i na 28 tisíc ročně

Josef Klíma pracoval na scénáři rok. „Psal jsem to, neboť mám za to, že i v dnešní době jde o přitažlivé téma. Ale také jako varování, aby k něčemu takovému nedocházelo. V politice máme několik příběhů, kdy politik doma po vyčerpávajících jednáních ve Sněmovně a ve vládě a po usilovné snaze vyhnout se všem politickým nástrahám a pokušením nakonec může zjistit, že je to jeho žena, kdo je nebezpečnější než političtí oponenti,“ dodal Klíma.

Husajn versus Chomejní, Prima ZOOM, od 28. 2., 20.30

Působivý historický seriál se ohlíží za osmi dlouhými lety války mezi Íránem a Irákem. Neuhýbá před nevídaným vyvražďováním, k němuž docházelo na obou stranách krvavého konfliktu. A přibližuje ničivé důsledky, které měla tato válka na celý region Blízkého východu. Irácko-íránská válka byla nejdelším otevřeným konfliktem 20. století. A muži, kteří v ní bojovali na obou stranách, poprvé vyprávějí o svých zážitcích.

Válka byla také soubojem dvou diktátorů s odlišným politickým a náboženským názorem, Husajna a Chomejního. Sajjid Rúholláh Músaví Chomejní (24. září 1902 – 3. června 1989) byl íránský šíitský vůdce zvaný ájatolláh, politik a klerik protišáhovské revoluce v Íránu, v 80. letech de facto diktátor Íránu. Saddám Husajn Abd al-Madžíd al-Tikrítí (28. dubna 1937 – 30. prosince 2006) byl iráckým prezidentem v letech 1979–2003. Jméno Saddám znamená „ten, kdo vzdoruje“.