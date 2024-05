KudykamZdroj: Deník/Vít ŠImánek

Kudykam

ČT art, 18. 5., 20:15

Písňový text Michala Horáčka o 1 600 verších s hudbou Petra Hapky Kudykam je divadelní hra ve verších, které se dílem zpívají a dílem mluví. Děj představuje duchovní cestu hrdiny Martina, jehož na počátku potkáváme v jeho pokojíku Penziónu Svět. Má se spokojit se svým „jistým“, anebo se vydat do nejistoty a do víru příležitostí i hrozeb, které správně tuší za dveřmi svého pokoje? Má následovat strýce, který se na takovou cestu kdysi údajně vydal a prý dospěl z pátého suterénu až kamsi nezměrně vysoko, možná až do přízemí? A má-li se k tomu odhodlat, bude vědět kudy a kam?

Jakmile si Martin tu otázku položí, ocitne se tváří v tvář svému zhmotněnému přání v podobě Kudykama – ten se mu nabídne jako průvodce. Slíbí, že Martinovi bude podávat návrhy dalšího postupu, volbu konkrétních kroků nicméně ponechá na něm. Martin přitaká, a tak se stává žákem vskutku bizarního Mistra. Představení bylo inscenováno na jevišti Státní opery Praha a Česká televize jej zaznamenala v roce 2011.