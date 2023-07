Zdroj: Youtube

Kočky

ČT2, 23. 7., 15:50

Hvězdně obsazený film připomíná, že francouzské psychologické krimi ze 60. let nemělo konkurenci. Hlavní hrdina Marc Borel je bezvýznamný tenisový trenér. Jeho život by mohl plynout i nadále bezstarostně, kdyby nesvedl manželku mafiánského bose Mac Keena. Uteče Mac Keenovým zabijákům do Evropy a doufá, že na slunné francouzské Riviéře se skryje a bude žít dál svůj pohodlný život. Marc ovšem netuší, že se stal součástí do detailu promyšleného plánu, v němž má sehrát tragickou roli.

Film zdobí Alain Delon a Jane Fondová, ale také mistrovská režie René Clémenta a kamera Henriho Decaëho.

KočkyZdroj: se svolením České televize