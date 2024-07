Nájemní vrazi, Nova Cinema

7. 7., 22.30

Nájemný zabiják Robert Rath, životem poznamenaný samotář, by už rád se svou prací skončil. To ale není snadné. Do cesty se mu připlete nebezpečný konkurent, který se mu představí jako Miguel Bain, a psychologická válka nervů začíná.. Bain zná Rathovu minulost i to, že kdysi zabil svého kolegu Nikolaje, aby dokázal, že je ve svém oboru nejlepší. Další objednávka, kterou Rath dostane, je smrt čtyř obchodníků a dívky jménem Electra, jež jim má prodat důležitou disketu. V hotelu, kde má k transakci dojít, však čeká i Bain. Ten postřílí nejen agenty Interpolu, ale také obchodníky. Dívce se podaří uniknout, ne však na dlouho. Najde ji totiž nejen Rath, který dívce pomůže, ale také Bain, který se s ním zuřivě střetne v jejím bytě. Rath tuší, že má být Bainovou další obětí, a dokonce pochopí i to, že se ho ctižádostivý psychopat pokusí zabít stejným způsobem, jako on před lety zabil Nikolaje. V americko-francouzském akčním filmu režiséra Richarda Donnera hrají Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Julianne Moore, Steve Kahan, Muse Watson a další.