Amy Winehouse: I Told You I Was Trouble. Live In London

ČT art, 4. 8., 20.15

Amy Winehouse se proslavila nezaměnitelným hlasem a tragickým osudem. Její hudba zůstává strhující. Důkazem budiž její koncert z května 2007 v londýnské Shepherd's Bush Empire. Navzdory únavě dokazuje Amy pěveckou extratřídu. Písně Back To Black, Tears Dry on Their Own, Love Is a Loosing Game či Rehab v jejím provedení neztratily nic ze své naléhavosti. Bohužel se kvůli svým závislostem zařadila do Klubu 27. Tedy společnosti osobností, které tragicky odešly v sedmadvaceti letech.

Zdroj: Youtube