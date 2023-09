Zdroj: se svolením České televize

Brad Pitt – blonďákova pomsta

ČT art, 10. 9., 22:40



Jakkoli se to zdá neuvěřitelné, Brad Pitt oslaví na konci tohoto roku šedesáté narozeniny. Debutoval v roce 1987, ve svých čtyřiadvaceti. Do povědomí diváků vstoupil o čtyři roky později menší, ale významnou rolí v dramatu Thelma a Louise. Díky ní dostal nálepku krasavce a frajírka, kterou se po další desetiletí své bohaté kariéry snažil rozbít. Byla to jeho hlavní motivace k přijímání náročných výzev, které měly dokázat a snad i dokázaly, že kromě pohledného obličeje disponuje i neobyčejným hereckým talentem.