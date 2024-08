| Video: Youtube

Everest

Nova, 3. 8., 14.15

Rob Hall vytvořil koncept komerčních expedic na Mount Everest pro „amatéry“. Za čtyři roky dostal na vrchol devatenáct klientů bez jediného úmrtí. O pár let později už to dělali další profesionálové. Jeden z nich byl i Scott Fischer, přezdívaný Šílenec hor. Oba horští vůdci ale patří do staré školy, proto nic nepodceňují a do svých expedic na nejvyšší bod naší Země berou jen lidi, kteří už mají něco za sebou. S každou výpravou leze nejméně půltucet horolezců a ze základního tábora s nimi komunikuje operátorka se zdravotnicí. V roce 1996 tomu nebylo jinak.

Dobytí Everestu bylo naplánováno na 10. květen. Mělo být přijatelné počasí, které zaručovalo bezpečnou cestu na vrchol i zpáteční cestu do základního tábora. Dorazila ale jedna z nejsilnějších sněhových vichřic, které lidstvo zaznamenalo. Horolezci museli čelit zdánlivě nepřekonatelným překážkám, kvůli kterým se jejich celoživotní posedlost změnila na boj o přežití. Podle této události natočil islandský režisér Baltasar Kormákur film Everest. Hrají Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Sam Worthington, Robin Wright, Michael Kelly, Keira Knightley, Emily Watson či Thomas M. Wright.