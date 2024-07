Osobní tip Jany Podskalské:

close info Zdroj: se svolením ČT zoom_in Steve McQueen a Dustin Hoffman v nestárnoucím filmu Motýlek

Motýlek

ČT2, 13. 7., 20.00

„Ode dneška patříte trestní správě Francouzské Guyany… Národ vás odepsal. Francie vás vyvrhla.“ Je to už jednapadesát let, co do kin vstoupil Motýlek, dramatický příběh mladého muže, který se neprávem ocitl v drsné věznici na Ďábelských ostrovech. Ale upřímně - pořád má svou sílu. Stejně jako jeho předloha, autobiografický román bývalého trestance, Francouze Henriho Charrièrea, jenž vyšel poprvé v roce 1969, u nás o dva roky později.

Při adaptaci musely některé popisné pasáže a detaily z pochopitelných důvodů ustoupit dynamice vyprávění, přesto se podařilo Franklinu J. Schaffnerovi natočit strhující drama oslavující lidskou houževnatost a touhu po svobodě. Líčí příběh Henriho, přezdívaného Motýlek, jenž je státním prokurátorem odsouzen za vraždu, kterou nespáchal, a deportován do věznice na Francouzskou Guyanu. Tamní podmínky jsou nelidské, režim tvrdý a naděje na únik téměř neexistuje. Henri se však odmítne s nespravedlivým rozsudkem smířit a rozhodne se uprchnout.

Během svého pobytu se v pracovním táboře spřátelí s vězněm Louisem Degou, padělatelem peněz, kterého po prvním neúspěšném útěku přibere jako parťáka a po čase zkusí uprchnout z tábora společně. Cesta za svobodou je však trýznivější a delší, než si kdy dokázali představit.

Nad bravurními výkony Steva McQueena a Dustina Hoffmana (Dega) člověk dodnes žasne, výraznou roli tu má i hudba Jerryho Goldsmitha a samozřejmě exteriéry, které se točily na Jamajce a ve Španělsku. Proslulý skok z vysokého útesu natočil Steve McQueen, známý kaskadérskou kondicí, osobně. Klobouk dolů. A jen pro zajímavost - herec měl dlouhá léta v domácím archivu vlastní kopii filmu obsahující dvacet minut záběrů navíc. Po jeho smrti se šťastným majitelem stal nadšený sběratel filmů Quentin Tarantino.