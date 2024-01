Muž z HongkonguZdroj: se svolením ČT

Muž z Hongkongu

ČT2, 19. 1., 20.00

Multimilionář Artur Lempereu (Jean-Paul Belmondo) je znuděn životem doslova k smrti. Dříve, než si z nudy sám sáhne na život, mu jeho přítel a guru poradí, aby uzavřel životní pojistku. A tak se Artur pojistí na dva miliony dolarů, které v případě jeho smrti dostanou jeho snoubenka Alice a orientální přítel Goh, kterého požádá, aby najal profesionální zabijáky, kteří by ho zabili. Jenže právě když se tak stane, seznámí se Artur s okouzlující striptérkou Alexandrinou (Ursula Andressová) a najednou se mu strašně chce žít.

Nezbývá, než se pokusit uniknout všem nástrahám, které na něj najatí zabijáci chystají, a najít Goha. Ten prý však odletěl rozjímat do himálajského kláštera. Začíná bláznivá honička, která hrdinu zavede nejen do Tibetu a zasněžených himálajských velehor, ale také do tisíce a jedné nebezpečné situace. Je to už téměř šedesát let od chvíle, kdy se komedie Philippa de Brocy objevila na plátně. A přesto nestárne.