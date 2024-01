Dalibor Janda – oheň, voda, vítr

ČT1, 6. 1., 21.15

Dalibor Janda – oheň, voda, vítrZdroj: se svolením ČT

Zpěvák Dalibor Janda, který je na scéně již více než padesát let, oslavil loni v březnu sedmdesátiny. Jeho nezaměnitelný chraplavý hlas jej vynesl na počátku osmdesátých let na vrchol pop music, víc než deset let pak patřil k nejhranějším i nejprodávanějším interpretům a jeho hity se hrají dodnes. Dokument Dalibor Janda – oheň, voda, vítr sleduje životní cestu chlapce z moravské vesnice Drahotuše, který si i přes nedůvěru okolí nakonec třikrát došel pro Zlatého slavíka. A cesta to nebyla jednoduchá. Od různých zklamání se nakonec dostal do pražského klubu Alhambra, k prvnímu hitu Dívka z prázdné tramvaje a konečně i do hledáčků slavných textařů.

Zdroj: Youtube