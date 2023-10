Lásky Petra ŠtěpánkaZdroj: se svolením ČT

Lásky Petra Štěpánka

ČT1, 14. 10., 22.25

Dokumentární film o důležitých lidech a místech oblíbeného herce Petra Štěpánka, který oslavil 2. října pětasedmdesáté narozeniny. Narodil se do rodiny jednoho z nejvýznamnějších českých herců 20. století, Zdeňka Štěpánka. Stejně jako bratr Martin a sestry Jana a Kristýna se rozhodl věnovat divadlu. Po absolvování DAMU byl přijat do Národního divadla, kde strávil víc než dvacet let. Poté hostoval v různých divadlech, včetně Hudebního divadla v Karlíně. Jeho doménou byla a stále je televize, ve které odehrál více než dvě stovky rolí, a to pohádkových, dramatických i hudebních. Stejně tak mnoho úloh odehrál v rozhlase, nepřehlédnutelná je jeho práce v dabingu zahraničních filmů. Je považován za výrazného představitele kladných hrdinů, nositele znělého hlasu. Navíc má nezaměnitelný smysl pro anglicky znějící suchý humor a jako neodolatelný vypravěč ví, co je to pointa.