Jean-Louis Trintignant a Dominique SandováZdroj: se svolením České televize

Bez motivu

ČT2 19. 5., 20:00

Detektiv Carella a série záhadných vražd na Riviéře. Film vznikl podle slavného románu Eda McBaina. Nahlíží do turistické sezóny na francouzské Riviéře, kde jsou postupně zastřeleni tři muži. Případem je pověřen inspektor Carella, který se při vyšetřování setkává se svou bývalou přítelkyní. Nic nenasvědčuje tomu, že by vraždy spojoval nějaký motiv. Řádění neznámého vraha však pokračuje. Vyšetřování zavádí Carellu do hluboké minulosti obětí. Film Bez motivu je druhým dílem francouzského režiséra Philippa Labroa, který roli Carelly obsadil charismatickým Jeanem-Louisem Trintignantem.