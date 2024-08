| Video: Youtube

Jumanji – vítejte v džungli

Nova, 17. 8., 20.20

Píše se rok 1996. Alex najde na pláži v písku krabici s nápisem Jumanji. Když ji večer doma otevře, nalezne cartridge, kterou zasune do herní konzoly. Objeví se pár záblesků a mladík mizí. O dvacet let později se jiný mladík Spencer Gelpin chystá do školy, spolu s ním o kus dál i černý Fridge a blondýnka Bethany. Nemají ale úplně šťastný den, a tak všichni tři zůstanou po škole, přibude k nim ještě Martha. Učitel je zavede do suterénní místnosti, kterou mají uklidit. Tady, v prachu mezi řadou věcí, objeví počítačovou hru. Za několik minut je hra pohltí a partička se ocitne uprostřed džungle. Co teď a jak hrát dál? A jak se hlavně dostat zpátky? Populární příběh z roku 1995 dostal pokračování a opět nabízí napínavou zábavu pro celou rodinu.