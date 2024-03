Další víkendové tipy:

Mission: Impossible (1996), první lekce Ethana HuntaZdroj: se svolením Primy

Mission: Impossible

Prima, 10. 3., 22.40

Mise je stále nemožná. Agent Ethan Hunt to ovšem vždycky nějak zaonačí. Na obrazovky se vrací první film v režii Briana de Palmy, kde nám to osamělý střelec s tváří Toma Cruise poprvé ukázal. Kdo by si v roce 1996 pomyslel, že se jednou dočkáme i osmého dílu (dorazí do kin za rok)! A že na to bude slavná hollywoodská hvězda i v šedesáti pořád stačit.