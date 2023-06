Zdroj: Youtube

Eric Clapton 70 – živě v Royal Albert Hall

ČT art, 16. 6., 21:15

Tears in Heaven, Wonderful Tonight, Change the World, I Shot The Sheriff, Layla. Jen málokoho z hudebních fanoušků se nedotkla uhrančivá tvorba anglického bluesového kytaristy Erica Claptona.

Při oslavách svých 70. narozenin uspořádal zpěvák v roce 2015 několik koncertů, při nichž odehrál největší hity. Záznam vystoupení v Royal Albert Hall umocnil fakt, že Clapton je prvním kytaristou, který dosáhl mety dvou set vystoupení v tomto sále. I díky známému prostředí hraje britská hvězda své celosvětově známé skladby ve skvělé formě. Spolu s dalšími spoluhráči Paulem Carrackem, Stevem Gaddem, Chrisem Staintonem a Nathanem Eastem, kteří ho po celou dobu doprovází, nabízí divákům a posluchačům jedinečný zážitek.