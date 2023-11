Big LebowskiZdroj: se svolením Nova

Big Lebowski

Nova Cinema, 25. 11., 21.40

Jeff „Dude“ Lebowski je notorický flákač, který miluje bowling, marihuanu, koktejl zvaný Bílý medvěd a svůj koberec. Jednoho dne je napaden dvojicí gangsterů, kteří mu jeho milovaný koberec zničí. Zjišťuje, že do problémů ho dostal jeho multimilionářský jmenovec, který dluží spoustu peněz jistému porno producentovi. Dude si to nenechá líbit. A když po svém jmenovci požaduje náhradu škody, postupně se zaplete do šíleného únosu, ve kterém figuruje kufřík peněz, jeho leniví kamarádi, porno producent a feministická „akční“ umělkyně.

Během své pochybné cesty za spravedlností a novým kobercem zažije věci, které se nedají vyprávět, ale musí se vidět. Ve filmu Joela a Ethana Coenových si hlavní roli střihl Jeff Bridges. Dále hrají John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Peter Stormare či John Turturro.

Zdroj: Youtube