Sedm

Nova Cinema 30. 9., 22:20

Zkušený detektiv Somerset má sedm dnů do důchodu a rozhodně si nepadne do oka se svým nástupcem, sebevědomým Millesem. Společně jsou však přiděleni k případu, mrtvole nestvůrně tlustého muže. Vyjde najevo, že ho někdo nutil celé tři dny jíst, a pak jen stačilo kopnout ho do břicha. V žaludku je nalezen lístek se slovem obžerství.

Následující den je objevena další mrtvola, tentokrát známého obhájce. Na místě činu objeví Mills slovo lakomství. Somerset přijde s teorií, že bude následovat dalších pět mrtvých, protože sadistický psychopat zabíjí podle sedmi smrtelných hříchů. To se také začne dít. Postupně se dostanou vrahovi na stopu, ale ukáže se, že i to byl jeho zvrácený záměr. V hledáčku má totiž ještě jednu oběť…

V bravurním thrilleru Davida Finchera z roku 1995 excelují Morgan Freeman, Brad Pitt a Kevin Spacey.