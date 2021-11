Na tradici vánočních pohádkových novinek naváže Česká televize. Letošní pohádka nese název Jak si nevzít princeznu a v hlavních rolích s Annou Fialovou a Markem Adamczykem ji natočil ostřílený tvůrce Karel Janák.

Princ a rebelka

Vypráví se v ní o hloubavém a rozvážném princi Leopoldovi a princezně Josefíně, která má v sobě živelnost a rebelství. Chtějí se zbavit údělu, který jim předpověděla sudba. „Nejlépe fungují vedle sebe, nejzábavnější jsou ve střetu,“ říká Marek Adamczyk a Anna Fialová jej doplňuje: „Celou dobu se snaží svatbě zabránit. Samozřejmě to ale představuje takové to, co se škádlívá, to se rádo mívá.“

Důležitou roli hybatele děje mají tři sudičky, které ztvárnily Iva Janžurová, Daniela Kolářová a Naďa Konvalinková. „Nejde pouze o dokonalé pohádkové postavy, ale mají i věci, které si řeší mezi sebou, tudíž je musely ztvárnit fenomenální herečky, aby vynikly nad ostatními,“ vysvětluje výběr hvězdného tria režisér Karel Janák.

Finále jedné historie

Vyrcholit bude také sága Marie Terezie, a to pátým dílem. Příběh panovnice plný politických zvratů i životní lásky se uzavře na Nový rok. Děj je situován do let 1760 až 1780, tedy patnáct let po konci čtvrtého dílu. Pojednává o sňatkové politice Marie Terezie, o finančních problémech monarchie, které se přes nepochopení své ženy pokouší řešit František Štěpán. O Josefovi, který se ostře vymezuje proti otci, jehož vnímá jako prostopášníka, a o smrti Františka Štěpána.

Sledovat budeme i následný konflikt mezi Josefem a Marií a konečné prozření Josefa, který pochopí, jakou roli otec skutečně v chodu říše hrál. Rakousko-uherskou panovnici si v závěrečném dílu zahrála Rakušanka Ursula Straussová a Josefa II. ztvární taktéž Rakušan, Aaron Friesz. Z dalších herců se diváci mohou opět těšit na Vojtěcha Kotka, Davida Švehlíka, Tatianu Pauhofovou či Igora Bareše. Novou postavou je hrabě Kounic v podání Stanislava Majera.

ABBA i Kaufmann

Česká televize nabídne také koncerty velkých osobností. Na ČT art jimi budou šansoniér Charles Aznavour (Aznavour a jeho svět) či skupina ABBA (ABBA: Vítěz bere vše). Ondřej Havelka provede dějinami československého jazzu a swingu v dokumentu My tancujem swing. Sting zazpívá v katedrále v Durhamu, Jan Smigmator vystoupí v Jablonci nad Nisou, Janek Ledecký bude plnit sliby v Baru Svět, Luciana Pavarottiho připomene třicet let starý záznam z londýnského Hyde Parku a rocker Rod Stewart zahraje v Royal Albert Hall.

Chybět nebudou ani Kouzelné Rybovky Matěje Formana, vánoční pastorely Jonase Kaufmanna nebo Novoroční koncert České filharmonie. Připraven je také jedinečný silvestrovský pořad a oslava 90. narozenin legendární české herečky Jiřiny Bohdalové. Největšího flámu s ní se zúčastní například Marek Eben, Lucie Bílá, Boleslav Polívka, Hana Zagorová nebo Milan Kňažko.

Popelka a Čokoláda

Z klasických vánočních titulů se lze těšit na pohádky Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně 1 a 2, Čertí brko, Dvanáct měsíčků, O vánoční hvězdě či Čert ví proč. Mnohé slavné tituly nabídnou i televize Nova a Prima. Servírovat se budou například Kouzelný měšec, Sedmero krkavců, komedie Sám doma, Noc na Karlštejně, Pyšná princezna, Čokoláda s Johnnym Depem, Muž se železnou maskou s Leonardem DiCapriem, Panna a netvor či pohádka S čerty nejsou žerty.

Převyprávěný příběh Santy Clause přinese divákům o Štědrém večeru Netflix. Nese název Chlapec, kterému říkají Vánoce. Jde o filmovou adaptaci stejnojmenného románu spisovatele Matta Haiga z roku 2016. Jeho hrdinou je kluk Nikolas, který se vydá na daleký sever, aby tam našel svého otce. Ten si totiž předsevzal, že vyhledá bájnou vesnici skřítků Elfhelm. Spolu s chlapcem vyjdou vstříc osudu i tvrdohlavý sob Blitzen a věrná myška. Domů se vrátí s darem naděje. Režie a scénáře se ujal Gil Kenan, který už má na kontě dětský film V tom domě straší! či dobrodružnou sci-fi Město Ember.