Vlasy

ČT art, 30. 7., 20.15

Filmové zpracování legendárního broadwayského muzikálu vzniklo až deset let poté, co slavila úspěchy jevištní verze. Režie filmu se ujal Miloš Forman, který o pár let předtím prorazil oscarovým dílem Přelet nad kukaččím hnízdem. Divadelní inscenace Vlasů neměla sevřený příběh, ten pro film dotvořil až scenárista Michael Weller. Vyprávění o mladíkovi z venkovského ranče Claudeovi, který se před nástupem do armády spřátelí s partou newyorského hippie Bergera a zamiluje se do dívky z aristokratické rodiny Sheily, se pro Formana stalo příležitostí zpracovat jeho osobní téma. Svoboda člověka, stojícího proti společenským konvencím i proti politickému systému, je leitmotivem téměř všech Formanových amerických filmů. Hrají John Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo, Annie Golden. Kamera je dílem Miroslava Ondříčka.