O víkendu se mohou televizní diváci těšit na ceremoniál z udělování cen Anděl, moderní příběh Malé mořské víly či portrét proslulého španělského tyrana - generála Franca.

Malá z rybárny, ČT art, 15. 4., 20.15

Moderní filmová adaptace Andersenovy původní pohádky Malá mořská víla, kterou s loutkami vypráví Oldřich Kaiser, je silným příběhem o nenaplněné lásce a morálních hodnotách dnešní společnosti. Film režiséra Jana Baleje se vyznačuje jedinečným výtvarným výrazem, rukopisem, který je zcela ojedinělý, původní a oproštěný od spekulativních záměrů a podbízivosti.

Ledové ostří, Nova, 15. 4., 17.20

Doug Dorsey byl hvězdou amerického hokeje. Zranění oka ho však připravilo o kariéru, slávu i naději na olympijské zlato. Bohatá Kate Moseleyová patří ke špičce amerického krasobruslení, kterému se věnuje odmalička. Pád během rozhodující finálové jízdy ji však připravil o olympijskou medaili i partnera. Když její trenér Anton Pamchenko při hledání nového partnera pro následující mistrovství dojde na konec seznamu, protože žádný z volných krasobruslařů nebyl pro Kate dost dobrý, rozhodne se k riskantnímu kroku a dá ji dohromady s Dougem. Pro oba je to poslední šance. Za neustálých hádek se pod Antonovým vedením pustí do přípravy.

Líbáš jako Bůh, Prima, 16. 4., 20.15

Sympatická Helena patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji čekají v soukromí. Soužití v jednom bytě s bývalým manželem, problémy ovdovělé sestry, manželské karamboly syna i pozdní lásky babičky – to vše Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní city nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde to, co přichází, když už jsme na sny rezignovali. V komedii Marie Poledňákové hrají Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová a Oldřich Kaiser.

Mission: Impossible 2, Prima COOL, 15. 4., 20.15

Zvláštní agent Ethan Hunt je pověřen novým úkolem. Nebezpečný virus s názvem Chiméra, který může vážně ohrozit lidstvo, se ocitl v nesprávných rukou Huntova někdejšího kolegy Seana Ambrose. Ten plánuje Chiméru prodat tomu, kdo nabídne nejvíce, výměnou za většinový podíl ve farmaceutické firmě. Ethana si předvolá nový šéf IMF a na pomoc povolávají Ambroseho bývalou milenku Nyah Nordoff-Hallovou. Hrají Tom Cruise, Dougray Scott, Thandiwe Newton či Anthony Hopkins.

Město a město (1/4), ČT art, 14. 4., 22.45

Když je v omšelém městě Besźel kdesi na okraji Evropy nalezeno tělo zavražděné ženy, vypadá to jako všední případ pro inspektora Tyadora Borlúa z Oddělení mimořádných zločinů. Ale s postupujícím pátráním začínají důkazy poukazovat na spiknutí mnohem podivnější a vražednější, než si vůbec dokázal představit. Čtyřdílná adaptace stejnojmenného kultovního románu předního představitele tzv. „weird fiction“ Chiny Miévillea vznikla pro britskou BBC. Hlavní roli ztvárnil anglický filmový a televizní herec David Morrissey, známý například svým účinkováním v seriálovém hitu Živí mrtví či v třídílné televizní adaptaci klasického románu Jane Austenové Rozum a cit.

Ceny Anděl Coca-Cola 2022, ČT1, 15. 4., 21.20

Přes 440 akademiků, kteří jsou zastoupeni odborníky napříč hudební branží, letos udělí patnáct sošek Andělů. Ceremoniálem, který živě odvysílá ČT1 a YouTube kanál Cen Anděl, provede herec Kryštof Bartoš. S ohledem na počty nominací jsou favority letošních Andělů po Miro Žbirkovi, který je na ceny navržen ve čtyřech kategoriích, zpěvák 7krát3 a kapela Vypsaná Fixa se třemi nominacemi nebo Pam Rabbit, která se díky svému debutu může stát objevem i sólovou interpretkou. Všichni se objeví na andělském pódiu; vystoupí i Richard Müller, zpěvačky Lenny a Rozálie, 58G nebo Prago Union.

Franco: Život diktátora v barvě, Prima ZOOM, 15. 4., 22.00

Diktátor Franco se stal ve 20. století nejvýraznější politickou osobností Španělska. Jeho stopy jsou zde patrné dodnes, stejně jako jeho temný stín. Tento historický dokumentární film využívá materiály z archivu Filmoteca Española a přináší velkolepý životopisný portrét nechvalně proslulého tyrana. Sledujte osud obávaného generalissima v jeho začátcích coby konzervativně založeného vojenského důstojníka až po vzestup do čela pučistů, kteří vyhráli krvavou španělskou občanskou válku. Nenechte si ujít strhující a zároveň mrazivý pohled na téměř čtyřicet let takřka absolutní moci a vlády generála Franca.

Zemřít znovu, ČT2, 16. 4., 21.35

Na začátku příběhu se před námi odvíjí divoká scéna, jejímiž aktéry jsou vášnivý dirigent a krásná žena. Vzápětí poznáváme, že je to jen sen… V hlavních rolích psychothrilleru uvidíme Emmu Thompsonovu a Kennetha Branagha.