Švédská skupina ABBA vydala během své existence osm řadových alb a dodnes prodala přes 400 milionů kopiíZdroj: Profimedia

ABBA: vítěz bere vše

ČT art, 26. 8., 20:15



Jedna z nejúspěšnějších kapel v historii populární hudby začala psát svůj příběh na počátku 70. let a první singl pod názvem ABBA vydala v roce 1972. Zásadní zlom ale přišel o dva roky později, kdy kapela zvítězila v soutěži Eurovize s písní Waterloo. Úspěch to byl naprosto fenomenální a ABBA se stala první neanglicky mluvící popovou skupinou, která dobyla hitparády v anglicky mluvících zemích, včetně Velké Británie a USA.

Následovalo mnoho dalších hitů, jako třeba Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me nebo Thank You For The Music. Dokument přináší ucelenou historii skupiny očima všech členů kapely, kteří hovoří o svých životech a písních. Nedílnou součástí jsou i archivní záběry, které dokreslí hudební umění skupiny ABBA.