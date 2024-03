Šok

Christian Morelli (Alain Delon), profesionální zabiják, má zlikvidovat afrického politika. Úkol odmítá a prchá před zadavateli zakázky. Na útěku potká Claire (Catherine Deneuveová), do které není těžké se zamilovat, a společně prchají do Tichomoří. Když se po nějaké době vracejí do Paříže, chce Christian skončit se svou profesí. Opustit zločineckou organizaci ale nebude snadné. Ve filmu režiséra Robina Davise dále hrají Philippe Léotard či Stéphane Audranová.