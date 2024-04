Zdroj: se svolením České televize

Z pekla

ČT2, 13. 4., 22:05

Londýn, píše se rok 1888. Prostitutku Mary Kelly napadne McQueen, protože ona a jejích pět kamarádek mu měly zaplatit za ochranu už před několika dny. Mary mu vysvětluje, že nic nevydělaly, ačkoliv se snaží, a on jí dá lhůtu do druhého dne. Jedna z prostitutek Ann má malé dítě s bohatým přítelem Albertem, který se má večer vrátit z cest, a proto požádá Mary, aby jí dcerku pohlídala. Večer pak do jejich bytu vtrhnou muži, kteří odvezou jedním vozem Alberta a druhým Ann, od níž se u výslechu snaží zjistit, kdo všechno ví o jisté informaci. Mezitím je v noci zavražděna Marta, jedna z prostitutek.

Seržant Godley si dojde do opiového doupěte pro inspektora Abberlinea, který má vidiny a který ve svém snu chvilku předtím viděl vraždu. Když společně dojedou do márnice, není Marta ženou, kterou Abberline viděl. Ann je zatím zavřena do psychiatrického ústavu, a protože je považována za agresivní, doktor jí provede zásah do mozku, aby jí tím vyléčil. Mary Kelly, která únos Alberta a Ann viděla, nechala jejich dceru u Anniných rodičů. V noci je zavražděna další prostitutka Polly…

V hlavních rolích uvidíme Johnnyho Deppa, Heather Grahamovou, Iana Holma či Robbieho Coltranea.