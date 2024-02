DvojníciZdroj: se svolením TV Prima

Dvojníci

Prima, 17. 2., 14.00

Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je to také nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují. Právě mu teče do bot, protože ho má v hrsti mafián Vytloukal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne z galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen. Zachrání ho náhoda – do cesty se mu připlete jeho dvojník, středoškolský profesor Richard Prospal, pedant a slušňák k pohledání. Těm dvěma se nutně změní život. Zatímco si Honza užívá v Richardově kůži doma i ve škole, Richard je pronásledován mafiány, protože mu nevěří, že není Honza. A když se jim do rukou dostane i Richardova dcera Natálka, nezbývá mu než zapomenout na slušné vychování a najít způsob, jak vyzrát na mafiána a dostat nejen obraz, ale i dceru do bezpečí. Hrají Ondřej Sokol, Jakub Kohák či Jitka Schneiderová.