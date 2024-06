close info Zdroj: se svolením TV Prima zoom_in Anna a král

Anna a král

Prima Max, 30. 6., 20.00

Ovdovělá učitelka Anna podnikla něco, co bylo pro ženu z viktoriánské Anglie naprosto nezvyklé. Rozhodla se odjet se svým synem na dobrodružnou cestu do neznámé země, do Siamu. Chce ji poznat a pokusit se tak navázat spojení dvou odlišných světů. Nechá se zaměstnat jako učitelka početných dětí samotného siamského krále Mongkuta. Kultivovaná Anna zprostředkovává svým žákům konfrontaci obou kultur se všemi rozličnostmi náboženství i nesmyslnými předsudky a poznává, že siamský král je muž, který přesně ví, kam chce vést svou zemi a jak vypadá moderní svět. Tak si krásná a emancipovaná anglická učitelka zamiluje nejen exotickou zemi, ale i krále samotného… Americké romantické drama je jedním z mála, kde si v tomto žánru, navíc melodramatickou postavu zahrála Jodie Fosterová.