Sbohem, příteli

ČT2 10. 11., 20:00

Oba sloužili ve francouzské cizinecké legii v Alžíru a jen náhodně se potkávají při návratu domů. Dino Barran je lékař a s válkou už nechce nic mít. Franz Propp, Američan, je naopak žoldák a láká Dina do Konga, ten ho však nekompromisně odmítá. V Marseille osloví Dina krásná dívka a ptá se, zda se nepotkal s jejím přítelem, o kterém nemá zprávy.

Nakonec nabídne Dinovi práci v jedné velké firmě, kde je zaměstnána jako fotografka. Dino má udělat prohlídku všech zaměstnanců ve zkráceném termínu. Dino přijímá a Isabella ho žádá o službu. Chce, aby do sejfu firmy vložil cenné papíry, které ukradla. Bojí se nepříjemností, a navíc by jistě přišla o práci. Znovu se nečekaně objeví Franz, který poznal, že Dino něco chystá. Bývalí vojáci stojí proti sobě a netuší, že se chytili do pasti…

Dvě herecká esa Alain Delon a Charles Bronson se sešla ve filmu Jeana Hermana z roku 1968.

