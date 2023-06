Atlas ptákůZdroj: se svolením ČT

Atlas ptáků

ČT1, 4. 6., 20.10

Rodinné firmě na výrobu vysavačů vládne Ivo Róna (Miroslav Donutil) dlouho a pevnou rukou. O to víc je šokovaný informací, že kdosi z podniku dlouhodobě vyváděl velké objemy peněz a že se tím firma dostala do vážných existenčních potíží. Ivo se snaží jednat jako vždycky rychle a nemilosrdně, jenže dlouho vůbec netuší, o co tu vlastně jde. Kdo mu krade peníze doslova pod rukama? Jeho vlastní syn Martin se zeťákem Davidem, kteří se už dlouho netají tím, že by měl místo ve vedení podniku uvolnit mladším. Tedy jim? Nebo dlouholetá účetní podniku a někdejší Ivova milenka Marie, která odjela na dovolenou do Alp, ačkoliv jí to Ivo zakázal? Nebo je tu ještě někdo další, o němž Ivo nemá nejmenší tušení? A co když je to celé ještě jinak? Složité předivo vztahů rodinných, mileneckých i ryze účelových se sice pomalu rozplétá, ale pořád není jasné, kdo tu vlastně hraje, proti komu a proč. Režisér Olmo Omerzu na půdorysu thrilleru s kriminální zápletkou rozvíjí svoje oblíbené téma rozpadu rodiny a nebojí se toto téma nahlížet a komentovat i optikou světa ptačí říše.

Zdroj: Youtube