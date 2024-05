Cyrano z BergerakuZdroj: se svolením ČT

Cyrano z Bergeracu

Ocitáme se v Paříži v roce 1640. Cyrano z Bergeracu, muž nápadný především svým nosem, ale o nic méně svým vtipem, pohotovostí a básnickým rýmem se zamiluje do své krásné sestřenky Roxany. O tu se uchází i hrabě de Guiche – ženatý mlsný kocour. Roxanino srdce však patří mladému kadetovi ze Cyranova pluku, Kristiánovi. Roxana žádá Cyrana o pomoc a ochranu mladíka – a Cyrano, ač nešťasten, souhlasí. A tak se stane, že z úst i pera Kristiána vycházejí nádherné verše, jejichž autorem je Cyrano. Roxana se zamiluje a sama netuší, že víc do veršů, krásných slov než do samotného Kristiána. Zhrzený de Guiche se mstí – a muži musí do války. Roxana spěchá za tím, jehož dopisy si tiskne na svá ňadra…

Francouzská adaptace Cyrana z Bergeracu režiséra Jeana-Paula Rappeneaua je snad možná vůbec nejlepší filmovou adaptací tohoto klasického díla Edmonda Rostanda. Okamžitě po svém uvedení se film setkal s diváckým ohlasem nejen ve Francii, ale i mimo Evropu. Největší podíl na světovém úspěchu má Gérard Depardieu, scénář a vynikající režie.