Válka světů

Prima COOL, 1. 9., 20.15

Rozvedený newyorský mechanik Ray Ferrier získává od bývalé manželky na víkend do péče své dvě děti – dceru Rachel a syna Robbieho. V té době dochází ve městě k podivným změnám v počasí, včetně několikanásobných úderů blesků do jednoho stejného místa. Lidé si to nedokážou vysvětlit, když se začne zvedat zemský povrch, ze kterého vylezou ze svých úkrytů podivné stroje. Mimozemšťané ve svých mechanických maskách začnou útočit a zabíjet lidi. Strhne se davová panika a Rayovi je jasné, že musí utéct s dětmi z města pryč. V kradeném cizím automobilu se tedy vydává do domu své manželky, která tam však není.

Druhého dne objeví Ray na ulici vrak spadlého boeingu. Na místo přijíždí štáb televizních reportérů, který Raye informuje o tom, že mimozemšťané ve svých strojích zaútočili na všechny světové kontinenty a podařilo se jim zničit velká území a zabít miliony lidí. Ray se rozhodne odvézt své děti k jejich matce do Bostonu, ovšem jejich auto je přepadené davem zoufalých lidí… Ve filmu režiséra Stevena Spielberga hrají Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Justin Chatwin či Tim Robbins.

close info Zdroj: se svolením TV Prima zoom_in Válka světů