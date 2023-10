Zdroj: se svolením České televize

Kdo je kdo

ČT1, 22. 10., 15:15

Jak už název napovídá, komedie se točí kolem zápletky jedné z nejvděčnějších – dvojnické. Dva mladíci, k nerozeznání si podobní, se rozhodnou, že se vymění. Když je ale jeden populární zpěvák a druhý automechanik, není pro ně začlenění se do nových „životních rolí“ vůbec jednoduché. Prožijí nejednu humornou situaci a způsobí mnohé zmatky.

A jak to všechno začalo? Populární zpěvák Václav Dubský jede na setkání s fanynkami. V jednom vesnickém hostinci, kde se zastavil na oběd, potká svého dokonalého dvojníka – automechanika Josku Kotrbu. Kdo by této podobnosti nechtěl využít? Zvláště pro unaveného a znuděného Vaška je to příležitost, jak si alespoň chvíli užívat anonymity. A tak se mladíci vymění…

Hlavní dvojroli ve filmu režiséra Antonína Moskalyka vytvořil Václav Neckář. Dále hrají Stanislava Bartošová, Václav Lohniský, Jan Kanyza a další.