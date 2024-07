close info Zdroj: se svolením TV Nova zoom_in Probudím se včera

Nova, 19. 7., 20.20



Čtyřicetiletý Petr Kovář, učitel na střední škole, se právě rozešel se svou několikátou přítelkyní. Uvědomí si, že jediná žena, kterou kdy bezvýhradně miloval, byla jeho spolužačka ze střední školy Eliška. Tehdy, v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád, a ona se pak navždy vytratila z jeho života.

Petrovi se naskytne jedinečná šance cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit, co promeškal. Musí překonat Eliščin počáteční nezájem, zbavit se jejího otravného přítele, navíc prospívat ve škole, přestože už středoškolskou látku dočista zapomněl. Petr se dostává do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná od svých vlastních studentů. Postačí však tyhle zbraně na to, aby dívku přesvědčil o svých citech?

V české romantické komedii z roku 2012 si zahráli Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss a další.