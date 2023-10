Johnny English znovu zasahujeZdroj: se svolením televize Nova

Johnny English znovu zasahuje

Nova, 7. 10., 17:35

V londýnské centrále MI7 zjišťují, že někdo podnikl kybernetický útok a ukradl všechny materiály o všech agentech oddělení. A protože noví agenti už nejsou, musí se hrábnout do těch starých a osvědčených. Johnny English vede školu agentů, kde učí děti agentským praktikám, které by mohly potřebovat. Do školy dostává dopis z MI7. Ihned odjíždí do Londýna. Zde jsou ještě další dva agenti, ale ty vyřadí ze hry Johnnyho neopatrnost. Takže zůstává jen on sám.

Ocitá se v podzemí, kde je „továrna“ MI7 na různé překvapivé agentské vychytávky. A je zde také starý a osvědčený přítel Bough. Toho si bere Johnny k sobě. Vyberou si vůz a vyjíždějí k případu do Francie. Z MI7 přišel fax, že by se měl proklepnout bývalý agent Sebastian Lynch, který v současnosti už jen nabízí své služby boháčům. A tak se ti dva rozhodnou ukrást mu mobil. Což se ovšem ukáže jako skoro nemožné. Ale když se to povede, shoří při tom restaurace. V Londýně je premiérce Británie hlášeno další kybernetické napadení, tentokrát řízení letového provozu. Ta už neví kudy kam…

V hlavní roli exceluje Rowan Atkinson.