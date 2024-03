Alice Cooper na Wacken Open AirZdroj: se svolením ČT

Alice Cooper na Wacken Open Air

ČT art, 16. 3., 21.00



Mnohými zvaný „teta Alice“ patří k ikonám žánru, v němž se pohybuje už desítky let. Alice Cooper patří díky svým propracovaným koncertům mezi umělce, jejichž vystoupení jsou hojně navštěvována. Nejinak tomu bylo i v roce 2013 během festivalu ve Wackenu, kam se sjel výkvět světové rockové a metalové scény. Společně s americkým rockerem vystoupili na festivalu například Rammstein, Deep Purple, Motörhead nebo Anthrax. Alice Cooper nabídl skvělou show, během které odehrál své hity jako Hello Hooray, House of Fire, No More Mr. Nice Guy nebo Hey Stoopid.

Diváci – zejména pařmeni – po skončení tohoto dokumentu neodcházejte od televizních obrazovek. Ikonickou „Alici“ totiž záhy vystřídá neméně famózní Ozzy Osbourne, který se drží na trůnu temnoty už desítky let. Hlasitá hudba a nespoutaný životní styl učinily z britského muzikanta jednoho z průkopníků heavy metalu. „Ozzy, pojď…“