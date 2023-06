Charlie Sheen ve filmu Žhavé výstřelyZdroj: se svolením Prima

Žhavé výstřely

Prima Cool, 10. 6., 20.15

Nesmrtelná americká parodie Jima Abrahamse na řadu akčních filmů s výborným hereckým obsazením nás zavádí na leteckou základnu. Nadporučík James Block vyhledá pilota stíhačky Toppera Harleye v indiánské osadě, aby ho přivedl zpět k letectvu. Topper byl vyhozen pro neposlušnost, jelikož zavinil zničení stíhačky. Navíc se dosud nevyrovnal s osudovou chybou otce, jež zapříčinila smrt jiného letce. To nejhorší má ale teprve přijít…

V legendární komedii z roku 1991 je možné prakticky všechno, včetně letadla totálně rozpadlého ve vzduchu či leteckých nemehel, která by žádný soudný velitel základny do služeb nepřijal. A je to také (vedle Wall Street) jedna z nejlepších rolí Charlieho Sheena.