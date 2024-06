Komedie

Blázni ze stadiónuZdroj: se svolením České televize

Blázni ze stadiónu

ČT1, 8. 6., 22:45

Čtveřice mladých mužů se vypravila na prázdniny na venkov, aby si tu užila slunce, vody a hlavně příjemného nicnedělání. Nakupovat chodí k obchodníkovi Julesovi do blízké vesničky. Vychytralý majitel obchůdku dokáže využít i toho, že jeho půvabná dcera padla mládencům do oka. A tak se mladíci pro přízeň krásné dívky nechají v obchodě jejího otce okrádat. Zapojí se do výzdoby města a dokonce obléknou i závodnické dresy. V zápalu boje zapomenou i na svou vysněnou dovolenou.

Film natočil režisér Claude Zidi v hlavních rolích se členy skupiny Les Charlots - Jean-Guyem Fechnerem, Gérardem Filippellim, Gérardem Rinaldim, Jeanem Sarrusem a dalšími herci.

Jára Cimrman ležící, spícíZdroj: se svolením televize Prima

Jára Cimrman ležící, spící

Prima, 8. 6., 15:30

Prostřednictvím filmu se představuje fiktivní postava všestranného génia naší minulosti, protagonisty desítky her, uvedených v pražském divadélku, nesoucím jeho jméno. Příběh, v němž se Cimrman poprvé zhmotnil do konkrétnější podoby, je tvořen několika „rekonstruovanými“ epizodami z jeho života, zasazenými do rámce exkurze v jeho světničce ve vsi Liptákov. Jednotlivé kapitoly, prodchnuté typickým humorem autorské dvojice Smoljak - Svěrák, přinášejí většinou zcela nový pohled na dosud neznámé aspekty Mistrova života a díla.

Hrají Zdeněk Svěrák, Valerie Kaplanová, Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Marie Drahokoupilová, Vladimír Svitáček, Petr Kostka či Míla Myslíková.

Zítra to roztočíme, drahoušku…!Zdroj: se svolením televize Nova

Zítra to roztočíme, drahoušku…!

Nova, 9. 6., 15:55

Miloš Kopecký a Stella Zázvorková nevynechají jedinou příležitost, jak si vystřelit ze svých sousedů Ivy Janžurové a Františka Peterky. Coby Novákovi a Bartáčkovi bydlí v pavlačovém domě. Starý činžák jim k jejich záludnostem poskytuje příležitostí víc než dost. Oba páry si před sebou neustále na něco hrají. Nováková tvrdí, že jde do kosmetického salónu, ale ve skutečnosti se jde ucházet o práci uklízečky. Bartáček se zase vydává za ředitele podniku, ale ve skutečnosti je v něm pouze skladníkem. Jejich vzájemné naschvály nakonec přerostou v otevřený boj.

Pokus o příměří, vyhlášený poté, co je jejich starý dům zbourán a obě rodiny dostanou byt v paneláku, má jen krátkého trvání. Manželským dvojicím jsou přiděleny byty vedle sebe. A letitý kolotoč zlomyslností se rozjíždí nanovo.

V komedii Petra Schulhoffa dále hrají Luděk Sobota, Dagmar Veškrnová, Stella Májová či Helena Růžičková.