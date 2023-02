Od knížek až k Oscarům. Vernův fantastický svět inspiruje filmaře dodnes

Ačkoli právě ve středu by bylo Julesi Vernovi už 195 let, jeho dílo provokuje filmové tvůrce k dalším a dalším zpracováním. První snímek podle jeho knih byl natočen už v roce 1902, ten zatím poslední – animovaná Cesta kolem světa za 80 dní – měl premiéru na Netflixu v roce 2021. U nás byl specialistou na verneovky režisér Karel Zeman, který se do literární fantazie francouzského spisovatele s úspěchem ponořil hned několikrát.

Film Ukradená vzducholoď byl inspirován knihou Dva roky prázdnin. | Foto: se svolením ČT