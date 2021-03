Spoluautorkou scénáře je opět Mirka Zlatníková, natáčení se odehrává v resortu Svaté Kateřiny u Počátek na malebné Vysočině. Právě sem, na kurz ambiciózního párového terapeuta zvaný Kurz pevného objetí, přijíždí ve filmu pět párů. Resort vlastní sympatický majitel Mech, jehož hraje Jiří Bartoška.

„Na téma jsem nepřišel, téma tu je, kdekdo ho žije, jen jsme s Mirkou Zlatníkovou dost dlouho přemýšleli, jak ho odvyprávět tak, aby to lidi bavilo,“ říká režisér. „Žánrem je samozřejmě komedie, co také jiného se vztahy. I když mně ty komedie vycházejí trochu smutně, je v tom zároveň skepse, byť méně než dříve. Stárnu, vidím to laskavěji.“

Svobodu potřebují ženy i muži

Po Teorii tygra Radek Bajgar prohlásil, že v dalším filmu bude více stranit ženám, jak to tedy dopadlo? „Také jsem hlásil, že většinu vztahových problémů, potřebu svobody nevyjímaje, považuji za genderově neutrální. Někdo svobody potřebuje víc, někdo míň, a ze vztahů ve svém okolí soudím, že to bývá střídavé – jednou žena, jindy muž. Na ženy víc tlačí pitomé stereotypy, společnost, tradice, takže se jim obtížněji vzdoruje. V této situaci je i hlavní hrdinka Teorie touhy.“

Tu hraje Lenka Vlasáková, která spolupracovala s Bajgarem už na televizním seriálu Neviditelní. „Helena žije dlouho ve vztahu, který je okolím vnímaný jako ideální. Málokdo ale vidí dovnitř, kde to může být zcela naopak. Líbil se mi scénář, jak Mirka Zlatníková i Radek Bajgar hledají, jak spolu umět žít i v dlouhodobém vztahu, aby člověk mohl mít svobodu a neztratil sám sebe.“ Jejího duchovního rádce přezdívaného Mazel ztvárnil Vojta Kotek, který k tématu dodává: „Radkovy filmy se mi líbí, protože se dokáže s lehkostí a inteligentním humorem dotknout i hlubších lidských pocitů. Scénář Teorie touhy mi napověděl, že v tomto směru pokračuje i nadále. Kouč Mazel je pro mě zase trochu jinou příležitostí, tak jsem neváhal.“

Zavedl jsem rituál

Režisér při psaní scénáře myslel na konkrétní herce: „Ve filmu je asi patnáct rovnocenných rolí, při castingu jsme se snažili partu vyladit, aby portfolio bylo pestré a lidské typy se neopakovaly. Lenku Vlasákovou a Standu Majera jsme měli vyjasněné hned zkraje, stejně tak šéfa resortu Jiřího Bartošku, on pro mě reprezentuje konkrétní životní postoj, s tím nic nenadělám. I dvojice kriminalistů byla jasná - Jana Plodková a Radek Holub. Jiné partnerské dvojice jsme dotvořili během práce. Čím dál raději točím s herci, které dobře znám, při psaní dialogů je rovnou slyším v hlavě.“

A jak vnímají metodu „pevného objetí“ sami herci? „Možná u dětí ano. Ale partnery bych tím neomezovala, dělala bych pouze radostná a dobrovolná objetí,“ soudí Lenka Vlasáková. Vojta Kotek s nadsázkou doplňuje: „Zavedl jsem tu takový rituál, že se před každým nově započatým obrazem, který natáčíme, všichni společně a pevně obejmeme. Protože to dokáže zachránit někdy i život. Přemýšlím, že si po uvedení filmu otevřu jeden takový kurz a metodu rozšířím po celé zemi, možná i světě. A zas bude všechno fajn!“