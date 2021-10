„Příběhem o dopadení a usvědčení jednoho z největších zločinců polistopadové historie otevíráme novou etapu prémiové nabídky na Voyo pod značkou Voyo Originál,“ říká ředitelka programu TV Nova Silvia Majeská a dodává: „Ta bude stát především na autentických příbězích se silnými tématy, která rezonovala a stále rezonují společností. K jejich zpracování jsme pak přizvali ty nejuznávanější tvůrčí týmy a ty nejlepší tuzemské herce. Případ Roubal všechny tyto parametry beze zbytku naplňuje.“

Hlavní postavou příběhu je Daniela (Kamila Trnková), koncipientka Roubalova obhájce, advokáta Hynka Pokorného (Jan Čenský), která v průběhu procesu s Roubalem řeší velké morální dilema. Má se i nadále angažovat v případu klienta, který se jí hnusí a o jehož vině je jednoznačně přesvědčena? Nebo má naopak porušit profesní zásady, vydat orgánům činným v trestním řízení důkazy usvědčující klienta, a připravit se tak o budoucí kariéru elitní advokátky, k níž díky svým ambicím a inteligenci míří?

„Víc než o Roubalovi, kterého vlastně nikdy nikdo nepochopil, protože on sám do sebe nenechal nikoho nahlédnout, je náš příběh o policistech, kteří se lopotně snažili, aby zlu bylo dokázáno, že je skutečně zlé. A o jejich protihráčích, kteří se snažili dělat co nejlépe svou práci – obhajovali zlo, protože v demokracii má každý právo na obhajobu, i masový vrah. Jenže aby dosáhli vlastního úspěchu, šli doslova přes mrtvoly. Je to typický devadesátkový příběh, ale má přesah i do dnešní doby,” přibližuje projekt Tereza Kopáčová. „Nebylo mou touhou točit cokoli o Ivanu Roubalovi. Ale byla jsem nadšená z rozhodnutí TV Nova zase po letech investovat do ambiciózních českých projektů,“ doplnila režisérka.

Do dalších výrazných rolí obsadila Davida Švehlíka (policista Jakub), Dagmar Havlovou Veškrnovou (státní zástupkyně Markéta Neumann) a Vojtěcha Vodochodského (její asistent Roman).