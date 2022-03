Nový příběh Bruce Waynea s Robertem Pattinsonem v hlavní roli provázela velká očekávání násobená netrpělivostí kvůli odsouvaným premiérám během pandemie. Teď je film zdůrazňující určitý člen „The“ v titulu (The Batman) v kinech. Město Gotham je oficiálně zbaveno drogového padoucha, ve skutečnosti se ale dál zmítá v marasmu, a to hlubším, než se navenek jeví. To předznamená už úvodní scéna s první (a zdaleka ne poslední) brutální vraždou, jejíž obětí je starosta.