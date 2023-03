Seriál The Last of Us vsadil na surovost a emoce. Druhá řada má být akčnější

Televizní seriál The Last of Us z produkce HBO je právoplatně označovaný jako nejlepší adaptace videohry všech dob. Příběh putování Joela a Ellie v postapokalyptickém světě, který se vysílal od ledna do března, zaznamenal s každou epizodou výrazný nárůst diváků. Poslední díl sledoval téměř dvojnásobek lidí oproti prvnímu. Tvůrci z toho mohou těžit i pro plánované pokračování, ve kterém by mělo být k vidění více akce a houbou nakažených nestvůr.

The Last of Us. Adaptace úspěšné videoherní série je k vidění na HBO Max. | Foto: se svolením HBO Max